Kate Middleton in ansia per il figlio Louis: è proprio la duchessa a rivelare la sua preoccupazione (Di sabato 18 luglio 2020) Problemi nella famiglia reale inglese e in particolare per Kate Middleton, costretta a fare i conti con una situazione difficile con suo figlio Louis. La vicenda le ha messo non poca ansia e sta cercando di risolvere questa problematica. Dopo aver vissuto diversi mesi in lockdown a causa dell’emergenza sanitaria, anche loro stanno provando a ritornare alla normalità e a riprendere la vita di tutti i giorni. La donna è intenta a lavorare duramente per far comprendere ai figli il rispetto delle regole. Sta infatti dando vita a degli insegnamenti a George, Charlotte e Louis. In un’intervista rilasciata a ‘BBC Education’, dove era stata contattata per soffermarsi sulle difficoltà genitori-figli, la moglie del principe William ha confidato di ... Leggi su caffeinamagazine

