Incidente mortale a Roma | perdono la vita un 50enne e una ragazza di 23 anni

Ennesimo Incidente mortale nella Capitale che è costato la vita ad un uomo di 50 anni e ad una giovane di soli 23 anni. Un terzo ha riportato gravissime ustioni. All'alba di oggi, via Aurelia – a Roma – è stata teatro di un Incidente mortale che ha coinvolto tre automobili e che è costato la vita ad un uomo di 50 anni e ad una giovane di soli 23 anni.

Dal 4 maggio al 24 giugno gli incidenti rilevati sono diminuiti del 40,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla strada gli infortuni con esito mortale sono scesi del 32,3% e quelli con lesioni ...

persino incidenti mortali. Un altro fattore rilevato, è l’assenza di un vero e proprio parco urbano in entrambe le Città, quindi, a motivo di ciò, sia i Nisseni che i Sancataldesi, per trascorrere del ...

