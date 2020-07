Dying Light: slitta ufficialmente il DLC Hellraid (Di sabato 18 luglio 2020) Brutte notizie per i fan di Dying Light: il DLC Hellraid è stato posticipato per ragioni tecniche, nelle righe che seguono vi diciamo quando sarà scaricabile Impossibile negarlo: il 2020 è un anno funesto anche per l’industria dell’intrattenimento in generale. Tanti i film, le serie tv, gli anime e da ultimo i videogiochi rinviati a causa della pandemia globale. Il DLC di Dying Light, Hellraid è solo l’ultimo caso di posticipazione. l’espansione del survival horror in prima persona di Techland è stata rimandata ufficialmente. Nelle righe che seguono vi diciamo quando potrete metterci le mani sopra. Dying Light: ecco la nuova data per il DLC ... Leggi su tuttotek

