CDS – “Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla” (Di sabato 18 luglio 2020) La trattativa per Victor Osimhen sembra essere di nuovo in bilico e, secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri sembrerebbero pronti a tornare su Ciro Immobile. “Il Napoli tenta Ciro, la Lazio non lo molla”. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis è deciso a puntare sull’attaccante della Nazionale, ma Claudio Lotito lo ritiene incedibile. Nonostante l’attenzione sia catalizzata da Victor Osimhen, il Napoli continua a lavorare su più fronti. Sugli esterni è venuto fuori il nome di Ola Aina, altro nazionale nigeriano, che piace per la duttilità e la capacità di essere un jolly. Cristiano Giuntoli sonda il terreno mentre i giocatori preparano il match con l’Udinese. Intanto, ecco una comparazione delle migliori ... Leggi su calciomercato.napoli

