Brescia, Lopez: "Con la Spal voglio i tre punti" (Di sabato 18 luglio 2020) Brescia - " Penso solo alla gara di domani e a fare tre punti, senza pensare alla retrocessione ". Così Diego Lopez , in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Spal . Il tecnico del ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Brescia Lopez: “La difesa il problema più grande. Con Cellino rapporto che va oltre il calcio” - #Brescia #Lopez:… - sportli26181512 : #Brescia, Lopez: 'Con la Spal voglio i tre punti': Il tecnico: 'Non dobbiamo far altro che provare a vincere e sper… - zazoomblog : Brescia Lopez: «Dobbiamo fare punti contro la Spal» - #Brescia #Lopez: #«Dobbiamo #punti - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: BRESCIA - Diego Lopez: 'Dobbiamo fare punti con la SPAL, Joronen è disponibile, Tonali non ha problemi fisici' https:/… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: BRESCIA - Diego Lopez: 'Dobbiamo fare punti con la SPAL, Joronen è disponibile, Tonali non ha problemi fisici' https:/… -