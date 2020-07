Alessandro Matri: “Non sono stato trattato come volevo. Resto nel calcio” (Di sabato 18 luglio 2020) “Con la ripartenza, la nostalgia è arrivata. Ci soffri, certo. Ma non mi sono sentito trattato come volevo, che non significa giocare, e ho preso la decisione con le idee chiare“. Queste le dichiarazioni di Alessandro Matri ai microfoni della Gazzetta dello Sport a proposito del suo addio al calcio annunciato in pieno lockdown a maggio 2020 dopo una parte di stagione (otto presenze) vissuta con la maglia del Brescia. Poi sul futuro dopo il calcio giocato: “Sto prendendo in considerazione tante cose. E’ una delle tante. Sicuramente voglio stare nel calcio”. Leggi su sportface

