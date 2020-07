Addio a John Lewis, lottò insieme a Martin Luther King per i diritti civili (Di sabato 18 luglio 2020) John Lewis, eroe dei diritti civili e deputato democratico americano, è morto all’età di 80 anni a causa di un cancro al pancreas. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca Nancy Pelosi con una nota stampa venerdì sera. Leggi su vanityfair

Aiutò a organizzare la Marcia su Washington nel 1963, dove Martin Luther King tenne il celebre discorso «I have a dream» John Lewis, eroe dei diritti civili e deputato democratico americano, è morto ...(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ morto John Lewis, icona della non violenza e delle lotte per i diritti civili degli afroamericani. Marciò al fianco di Luther King. Aveva 80 anni. Ne dà notizia la Camera dei ...