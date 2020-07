Urinare sotto la doccia : 5 validi motivi per farlo oppure per iniziare (Di venerdì 17 luglio 2020) Molte persone, sia uomini che donne, amano Urinare sotto la doccia, tuttavia non osano dichiararlo apertamente per vergogna. Altre ancora lo trovano sconveniente e disgustoso, oltre che pericoloso. Lo è davvero? A quanto pare no! Photo by – Stock Adobe Moltissime persone urinano sotto la doccia, lo sostiene uno studio americano Ovviamente la doccia, come … L'articolo Urinare sotto la doccia : 5 validi motivi per farlo oppure per iniziare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tony73_G : @videostar_tv Uno sforzo imponente e ben accetto, unica pecca non aver beccato il tipo della moto grigia e nera for… - Tony73_G : @biancavillaoggi Uno sforzo imponente e ben accetto, unica pecca non aver beccato il tipo della moto grigia e nera… -

Ultime Notizie dalla rete : Urinare sotto Urinare sotto la doccia : 5 validi motivi per farlo oppure per iniziare MeteoWeek Urinare sotto la doccia : 5 validi motivi per farlo oppure per iniziare

Pertanto pare che urinare sotto la doccia non solo non sia nocivo ma anche salutare. Per prima cosa pensiamo che qualora decidiamo di urinare sotto la doccia , possiamo risparmiare molta acqua, che ...

Prostata a rischio sotto l'ombrellone, 6 regole per proteggerla in vacanza

3) Andare in bici si può, a patto che… "Non è affatto vero che chi è colpito da questo ingrossamento della prostata, con conseguenti difficoltà anche notevoli a urinare, non possa andare in bicicletta ...

Pertanto pare che urinare sotto la doccia non solo non sia nocivo ma anche salutare. Per prima cosa pensiamo che qualora decidiamo di urinare sotto la doccia , possiamo risparmiare molta acqua, che ...3) Andare in bici si può, a patto che… "Non è affatto vero che chi è colpito da questo ingrossamento della prostata, con conseguenti difficoltà anche notevoli a urinare, non possa andare in bicicletta ...