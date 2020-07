Truffa delle finte cremazioni, corpi smembrati con coltellacci nei cimiteri (Di venerdì 17 luglio 2020) Smembravano i cadaveri e poi buttavano le parti del corpo negli ossari. Si tratta del vergognoso modus operandi di alcuni dipendenti Ama operanti al cimitero Flaminio, che agivano in combutta con gli impresari funebri. Oggi, un video mostra la brutalità delle scene, e del trattamento riservato ai cadaveri. La prassi che ha dato origine allo scempio compiuto è la norma nei cimiteri: dopo 30 anni, un corpo viene riesumato e viene cremato, dopodiché i resti vengono depositati nell’ossario. Le immagini: corpi smembrati Questa pratica è però onerosa per la famiglia, che si può trovare in difficoltà. A quel punto si insinuava la mala pratica proposta dalle imprese, che fornivano un “metodo meno oneroso”, senza però specificare che la ... Leggi su thesocialpost

