Superbike, Melandri totalizza 100 giri: 'Dovrò lavorare duro per adattarmi' (Di venerdì 17 luglio 2020) Nonostante il test sul circuito di Cremona non fosse a porte chiuse e Melandri abbia avuto la pista a sua completa disposizione soltanto per due ore, il ravennate ha messo insieme addirittura 100 giri. Leggi su ravennatoday

motorboxcom : #WorldSBK Sorpresa nel mondiale Superbike! Marco #Melandri torna in sella! - igorducati : RT @corsedimoto: VIDEO SUPERBIKE - Ecco le immagini, Marco Melandri sulla Ducati V4 R del team Barni a Cremona. Il 31 luglio a Jerez il ri… - lluiscosta9 : RT @corsedimoto: VIDEO SUPERBIKE - Ecco le immagini, Marco Melandri sulla Ducati V4 R del team Barni a Cremona. Il 31 luglio a Jerez il ri… - gp_undar : RT @corsedimoto: VIDEO SUPERBIKE - Ecco le immagini, Marco Melandri sulla Ducati V4 R del team Barni a Cremona. Il 31 luglio a Jerez il ri… - corsedimoto : VIDEO SUPERBIKE - Ecco le immagini, Marco Melandri sulla Ducati V4 R del team Barni a Cremona. Il 31 luglio a Jere… -