Spal-Inter 0-4, nerazzurri a -6 dalla vetta. Antonio Conte: “Scudetto? È in mano alla Juve. Se vinciamo a Roma mettiamo pressione…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte soddisfatto dopo la vittoria ottenuta contro la Spal (4-0) che ha riportato i nerazzurri al secondo posto, a meno sei dalla Juventus capolista. Mancano solo 5 giornate al termine e il sogno scudetto appare proibitivo: “Il campionato è in mano ai bianconeri“, sentenzia Conte. Che però lascia intendere di non aver ancora rinunciato all’idea di una rimonta: “Importante vincere a Roma”. L'articolo Spal-Inter 0-4, nerazzurri a -6 dalla vetta. Antonio Conte: “Scudetto? È in ... Leggi su ilfattoquotidiano

