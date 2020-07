Serie B, la Juve Stabia ospita il Chievo: appuntamento live su DAZN (Di venerdì 17 luglio 2020) Dove vedere Juve Stabia-Chievo Tv streaming – Juve Stabia-Chievo è una sfida tra due squadre che non possono avere certamente il morale alto. I padroni di casa non hanno ripreso al meglio il campionato dopo la sosta e ora si ritrovano pericolosamente in zona retrocessione. Non va molto meglio ai veneti, protagonisti di una stagione in … L'articolo Serie B, la Juve Stabia ospita il Chievo: appuntamento live su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

