Salvo Sottile, dopo l’affondo arriva la replica a tono di Franco Di Mare ma qualcosa non torna… (Di venerdì 17 luglio 2020) Salvo Sottile, bravissimo giornalista e conduttore di “Mi manda rai tre” è rimasto sbalordito quando, dopo aver visto i nuovi palinsesti, si è accorto di essere stato fatto fuori. Salvo Sottile non ha usato giri di parole e ha parlato senza mezzi termini e senza peli sulla lingua di come si è comportato Franco Di Mare nei suoi confronti. Salvo Sottile che ha riferito di credere fino ad ieri Franco Di Mare un amico, non ha capito perché ha deciso di non riconfermarlo e ha detto così: “Io credo di avere fatto un programma che nella mattina di Rai3 è il secondo più visto, dopodiché se la condanna è essere ... Leggi su baritalianews

davidemaggio : Franco Di Mare: «Ho sostituito Sottile per valorizzare gli interni». Ma ad Agorà arriva l’esterna Costamagna ?????? - Lorejournalist : Colè pensace... in corsa ... famo riposaà un po’ Pigi e diamo un programmino a Salvuzzo (Salvo Sottile ) Che Pigi q… - VirgilioZanni : RT @Pinucci63757977: Franco Di Mare per farci risparmiare ha licenziato l'esterno Salvo Sottile che aveva 1 milione di spettatori ma poi pr… - Giulio_Tv : @salvosottile Avere un fuoriclasse come Salvo Sottile in scuderia e non farlo correre non mi sembra molto logico. N… - magicaGrmente22 : Se vuoi lavorare in rai ... Salvo Sottile fatto fuori da Rai3 perché 'esterno'. La risata amara e l'arrivo della C… -