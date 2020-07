Recovery, affinità e divergenze sulle modalità della risposta «solidale» (Di venerdì 17 luglio 2020) C’è già un grande passo avanti fatto dalla Ue, come premessa al Consiglio europeo di questo fine settimana: sono tutti d’accordo sulla necessità di una risposta unita e solidale alle sfide della grave crisi economica e sociale che si è aperta come conseguenza del lockdown per combattere il Covid. Per la Ue le previsioni sul 2020 indicano un calo complessivo del pil di dell’8,7% (solo parzialmente corretto nel 2012, con una previsione di +5,1%) e una impennata della disoccupazione. In … Continua L'articolo Recovery, affinità e divergenze sulle modalità della risposta «solidale» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

