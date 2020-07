PS5: il DualSense in dettaglio nell'imperdibile hands-on di Geoff Keighley con Astro's Playroom (Di venerdì 17 luglio 2020) Come promesso eccoci alle prese con l'approfondito hands-on con il DualSense cortesia di Geoff Keighley. In occasione di un nuovo appuntamento del Summer Game Fest, possiamo quindi vedere da vicino il controller di PS5 scoprendo tutti i dettagli e le peculiarità di una periferica che sin dal suo annuncio ha attirato per diverse funzionalità che profumano di next-gen.Keighley ha spiegato diversi aspetti della propria esperienza con il controller rivelandone le peculiarità. A partire dai trigger adattivi e dalla capacità di trasmettere davvero, per esempio, la tensione che si ha tendendo la corda di un arco, per poi passare anche al feedback aptico, un salto in avanti incredibile rispetto alla classica vibrazione.A livello di peso rispetto al DualShock 4, ... Leggi su eurogamer

