Parcheggiatori abusivi e spacciatori col reddito di cittadinanza: in 24 devono all’Inps 267.000 euro (Di venerdì 17 luglio 2020) La sola provincia di Napoli ha oltre 129.000 beneficiari di reddito di cittadinanza, più dell’intera Lombardia o del Veneto. La Guardia di Finanza ne ha scoperti, per ora, 24 che incassavano i 600 euro al mese di contributi statali senza averne diritto. Parcheggiatori abusivi e contrabbandieri, lavoratori in nero e mogli nullatenenti di mariti che nel frattempo usavano auto di lusso per raggiungere la casa di proprietà al mare. Una piccola punta dell’iceberg del sommerso, raccontata dall’edizione cittadina di Repubblica. Tra i denunciati c’è una donna precedentemente arrestata in un blitz anti-camorra che aveva in casa 800 kg di hashish. Ci sono dei tassisti abusivi, venditori di sigarette di contrabbando, ... Leggi su ilnapolista

