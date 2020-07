Oncologia Pagani: procedura record per assicurare a paziente un farmaco non ancora disponibile in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – L’Asl Salerno comunica che presso il Polo Oncologico di Pagani è stata attuata a tempo di record la procedura per assicurare ad un ragazzo di soli 30 anni, affetto da neoplasia uroteliale avanzata (per la quale non esistono alternative terapeutiche), un nuovo farmaco approvato negli Stati Uniti solo quindici giorni fa ma non ancora disponibile in Italia. Grazie alla sensibilità e all’impegno del prof. Giuseppe Di Lorenzo, direttore della unità operativa complessa di Oncologia dell’ospedale di Pagani, in sole ventiquattro ore si è riusciti a predisporre tutta la documentazione ed a sottoporre al Comitato Etico ... Leggi su anteprima24

