Omicidio Yara, Massimo Bossetti all’attacco: denunciati Ris e Polizia (Di venerdì 17 luglio 2020) Massimo Bossetti non si arrende e presenta denuncia contro il Ris e la Polizia nella speranza di ottenere i reperti delle indagini e riaprire il caso. Il caso Yara Gambirasio è forse quello che ha colpito maggiormente l’opinione pubblica. La giovanissima ginnasta è scomparsa quando aveva 13 anni ed il suo corpo è stato ritrovato … L'articolo Omicidio Yara, Massimo Bossetti all’attacco: denunciati Ris e Polizia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna Omicidio di Marco Biagi firma le Nuove Brigate Rosse di milano, venne inviato via mail (in un… - sigma_tao : la divina commedia insegna Omicidio di Marco Biagi firma le Nuove Brigate Rosse di milano, venne inviato via mail… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Yara Omicidio Yara, denunciati Ris e Polizia: Massimo Bossetti vuole... LettoQuotidiano Omicidio Yara, denunciati Ris e Polizia: Massimo Bossetti vuole giustizia

Passa al contrattacco la difesa di Bossetti, denunciati i Ris e la Polizia per “rifiuto di atti d’ufficio” che riguardano le analisi sull’omicidio di Yara. Massimo Bossetti in carcere per l’omicidio d ...

Yara, Massimo Bossetti ricorre in Cassazione: denuncia al Ris di Parma e richiesta ispezione al Tribunale di Bergamo

Un passo annunciato, quello degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, dopo il clamoroso dietrofront della Corte d’assise di Bergamo. “Per due volte la Corte d’Assise di Bergamo ci dice di sì ...

Passa al contrattacco la difesa di Bossetti, denunciati i Ris e la Polizia per “rifiuto di atti d’ufficio” che riguardano le analisi sull’omicidio di Yara. Massimo Bossetti in carcere per l’omicidio d ...Un passo annunciato, quello degli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, dopo il clamoroso dietrofront della Corte d’assise di Bergamo. “Per due volte la Corte d’Assise di Bergamo ci dice di sì ...