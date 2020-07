Milano, si schianta col monopattino contro un furgone. Donna in condizioni disperate (Di venerdì 17 luglio 2020) Milano, 17 lug – Si tratta del primo incidente grave in monopattino accaduto a Milano. Una Donna di 31 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, dopo essersi scontrata con un autocarro. Secondo le prime ricostruzioni la Donna non avrebbe rispettato la precedenza, ma la dinamica dei ancora non è chiara, dato che la polizia locale è ancora sul posto per i rilievi. E’ possibile che abbia sbattuto contro la fiancata del furgone, sbattendo poi la testa in terra. Non indossava il caschetto protettivo (che sopra i 18 anni non è obbligatorio). Sottoposta ad un intervento chirurgico E’ stata trasportata immediatamente in codice rosso e la prognosi resta riservata. E’ probabile che sia ... Leggi su ilprimatonazionale

