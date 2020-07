Meghan Markle ha il cuore spezzato: per il principe Harry deve rinunciare a uno dei suoi cani (Di venerdì 17 luglio 2020) Meghan Markle ha il cuore spezzato: non può vivere con uno dei due cani che ha salvato dalla strada – l’anziano meticcio Bogard – perché alla bestiola il principe Harry d’Inghilterra sta decisamente antipatico. Lo ha rivelato a The Express un amico della duchessa di Sussex. Leggi su vanityfair

