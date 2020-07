Manovra d'agosto (Di venerdì 17 luglio 2020) Basta poggiare la lente d’ingrandimento sui contenuti per capire che la nuova Manovra da 20 miliardi che il Governo tirerà fuori nella prima settimana di agosto sarà ancora una Manovra di rammendo. Come il Cura Italia e il decreto Rilancio. Vanno messi altri punti per provare a ricucire lo strappo del Covid. È l’equivalente dell’allungamento dello stato di emergenza. Eccoli gli ultimi contenuti, che Huffpost è in grado di anticipare: la proroga dell’assegno di disoccupazione e un bonus per gli stagionali del turismo. Sono misure emergenziali, a tempo, come il resto dell’elenco: soldi per Comuni e Regioni, altri fondi per i prestiti alle imprese, ancora cassa integrazione seppure mitigata dall’opzione alternativa degli sconti fiscali per le imprese. Il lavoro ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Manovra d'agosto - pborghilivorno : #governo Manovra d'agosto (di G. Colombo) - gabelmanu : RT @movementness: @Nostrad63384755 Io sono di centrodestra ma anche a me Salvini ha deluso. Penso che ad agosto sia andato via per paura de… - movementness : @Nostrad63384755 Io sono di centrodestra ma anche a me Salvini ha deluso. Penso che ad agosto sia andato via per pa… - TfnWeb : Croce Rossa, corso di manovra salvavita: le date di luglio e agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra agosto Manovra d'agosto L'HuffPost Manovra d'agosto

Basta poggiare la lente d’ingrandimento sui contenuti per capire che la nuova manovra da 20 miliardi che il Governo tirerà fuori nella prima settimana di agosto sarà ancora una manovra di rammendo. Co ...

Bonus auto e moto: cosa succede dal primo agosto 2020

Mentre aspettiamo il decreto ministeriale attuativo, sappiamo che dal primo agosto partiranno i nuovi bonus auto e moto previsti fino al 31 dicembre 2020; le regole non sono ancora ufficiali, ma possi ...

Basta poggiare la lente d’ingrandimento sui contenuti per capire che la nuova manovra da 20 miliardi che il Governo tirerà fuori nella prima settimana di agosto sarà ancora una manovra di rammendo. Co ...Mentre aspettiamo il decreto ministeriale attuativo, sappiamo che dal primo agosto partiranno i nuovi bonus auto e moto previsti fino al 31 dicembre 2020; le regole non sono ancora ufficiali, ma possi ...