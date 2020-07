L’accordo militare tra Siria e Iran (Di venerdì 17 luglio 2020) L’8 luglio ultimo scorso il Capo di S.M. Iraniano Mohammad Baqeri e il ministro della Difesa Siriano Ali Abdullah Ayub hanno siglato a Damasco un accordo, definito “comprensivo”, per rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi. Tale accordo, dicono i due dirigenti, rafforza la cooperazione militare tra Iran e Siria, soprattutto in relazione all’aumento previsto della pressione Usa nell’area e, inoltre, l’Iran rafforzerà in particolare i sistemi di difesa aerea Siriani, oltre al miglioramento dell’addestramento delle truppe e dell’armamento oggi a disposizione dei militari Siriani. Il 1 luglio, poi, Erdogan, Putin e Hassan Rouhani si sono incontrati, in videoconferenza, ... Leggi su ildenaro

