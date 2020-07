Josephine Alessio, chi è la “bombastica” giornalista Rai dal fascino “a reti unificate” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Terrona nel sangue” Josephine Alessio è il primo volto del mattino in Rai: giornalista dell’azienda pubblica, la Alessio – canadese, d’adozione cilentana – conduce la primissima edizione del Tg a reti unificate. Un lavoro impegnativo – generalmente riservato agli uomini – quello nella redazione notturna di RaiNews24 che, però, – dice – “mi dà adrenalina”. Approdata in Rai dopo tanta gavetta, Josephine si è occupata per otto anni di sociale. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, è proprio durante il periodo da studentessa che nasce per caso il lavoro di giornalista: il desiderio di essere economicamente indipendente la porta a svolgere tra i vari lavoretti ... Leggi su urbanpost

