Il Cus Torino riporta in A2 Anna Venturini (Di venerdì 17 luglio 2020) Torino- Si completa il reparto schiacciatrici del Barricalla Cus Torino Volley in vista della stagione 2020/2021 in serie A2: il nuovo volto sarà Anna Venturini. LA CARRIERA- Classe 1998, Anna ha ... Leggi su corrieredellosport

Classe 1998, Anna ha iniziato a giocare a Noale (VE), città dove abita, fino al 2010/2011. Nel 2011/2012 si è trasferita a Chirignago (VE) dove ha militato in Under 14. Dal 2012 al 2014 ha giocato a M ...

