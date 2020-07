Hiv: fostemsavir approvato dall’Fda (Di venerdì 17 luglio 2020) Hiv, l’agenzia statunitense Fda approva fostemsavir (Rukobia) in compresse per gli adulti multitrattati con poche opzioni di cura L’ Fda ha approvato fostemsavir (Rukobia) in compresse a rilascio controllato da 600 mg. Il farmaco è un innovativo inibitore dell’ingresso del virus nella cellula ospite indicato per il trattamento dell’infezione da HIV-1, in combinazione con altre… L'articolo Hiv: fostemsavir approvato dall’Fda Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

