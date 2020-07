Guardiola: “La semifinale di domani contro l’Arsenal non sarà facile. Arteta ottimo allenatore” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato alla vigilia della semifinale di FA Cup in programma domani contro l’Arsenal. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza: “Nessuna semifinale è facile. Durante la mia prima stagione abbiamo perso proprio una semifinale, i giocatori sanno che sarà una partita difficile. Arteta? Penso sia un ottimo allenatore e la mia opinione non cambia dopo una sconfitta col Brighton o una vittoria con il Liverpool. Sta creando un bell’ambiente, lo si nota dal modo in cui vengono celebrate le reti, come combattono su ogni pallone. L’Arsenal è stato uno dei club d’élite del calcio inglese negli ultimi 20-30 anni. Sono abbastanza sicuro che ... Leggi su alfredopedulla

