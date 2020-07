Gigi D’Alessio reinterpreta “Como suena el corazòn” con Clementino (Di venerdì 17 luglio 2020) Gigi D’Alessio reinterpreta uno dei suoi brani più celebri, “Como suena el corazòn”, in chiave rap con la collaborazione di Clementino Gigi D’Alessio torna con la sua “Como suena el corazòn” in chiave rap. Questa volta la featuring è con il rapper partenopeo Clementino. Il brano, uno dei più conosciuti del cantautore napoletano, parla di una donna conosciuta durante una festa sulla spiaggia. Da quel momento il cuore del cantante non voleva altro. Questa volta ritorna con una versiona più moderna. La firma di Clementino è chiarissima già dalle prime note del brano, ma conservando l’anima caraibica del pianoforte nel corso del brano. Ecco qui di seguito il ... Leggi su zon

