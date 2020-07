Dia: per mafie possibile boom di guadagni dopo pandemia, sciolti 51 Enti per infiltrazioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Il post coronavirus potrebbe fare crescere i guadagni delle mafie. Questo è l'allarme della Dia, direzione investigativa antimafia, contenuto nella Relazione semestrale inviata al Parlamento. La "paralisi economica" provocata dalla pandemia di coronavirus, si legge, può aprire alle mafie "prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico". L'antimafia segnala anche che, a oggi, ci sono 51 Enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, un numero che non è mai stato così alto dal 1991, anno di introduzione della normativa sullo scioglimento per mafia degli Enti locali. Altro avviso arriva sui giochi d'azzardo che, dopo la droga, ... Leggi su tg24.sky

Pierferdinando : Per dimostrare la propria centralità il #Parlamento dia l'esempio: lavoriamo d'estate sui piani che il Governo pres… - MediasetTgcom24 : Allarme della Dia: 'Per le mafie possibile boom di guadagni dopo il coronavirus' | Droga e giochi i 'settori' più r… - Agenzia_Ansa : #Dia, rischio boom di affari per le mafie dopo il #Covid - ViolaVenere74 : RT @SkyTG24: Dia: per mafie possibile boom di guadagni dopo pandemia, sciolti 51 Enti per infiltrazioni - alcinx : RT @SkyTG24: Dia: per mafie possibile boom di guadagni dopo pandemia, sciolti 51 Enti per infiltrazioni -