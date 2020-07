Dall’Inghilterra: Rudiger aspetta il rinnovo col Chelsea, può partire in estate (Di venerdì 17 luglio 2020) Dall’Inghilterra filtra incertezza sul futuro di Rudiger. Il suo contratto con il Chelsea scadrà nel 2022, ma il difensore non è sicuro di vestire ancora la maglia dei Blues. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il tedesco non ha ancora ricevuto alcuna proposta di rinnovo e in estate potrebbe continuare altrove la sua carriera. FOTO: Twitter ufficiale Rudiger L'articolo Dall’Inghilterra: Rudiger aspetta il rinnovo col Chelsea, può partire in estate proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

