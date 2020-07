Cursed su Netflix: chi è l’attore che interpreta Arthur? (Foto) (Di venerdì 17 luglio 2020) Dal 17 luglio 2020 su Netflix è disponibile una nuova serie tv, Cursed, che racconta la leggenda di Re Artù dal punto di vista della giovane Nimue (Katherine Langford), colei che diventerà la Dama del Lago e che consegnerà al futuro Re Excalibur. Chi seguirà la serie vedrà, nei vari episodi, avere sempre più importanza il personaggio di Arthur, il giovane cavaliere con il sogno di migliorare la propria posizione e che è destinata a diventare proprio Re Artù. Arthur, all’inizio della serie, rimane affascinato da Nimue, senza sapere che questa ha dei poteri magici e proviene da una famiglia che viene perseguitata dai Paladini Rossi il cui compito, su volere del Re Uther, è quello di sterminarla. Il personaggio di Arthur è ... Leggi su ascoltitv

Freyja_89 : Abbonamento a Netflix: FATTO Pomeriggio per divorare Cursed: PRESO LIBERO Ovaie al pensiero di Daniel as Weeping monk: IN SUBBUGLIO - CheLamenta : Che voglio di abbonarmi a netflix solo per guardare cursed - nientepopcorn : Tra le novità del #17luglio sul catalogo .@NetflixIT, c'è anche la serie tv fantasy #Cursed con #KatherineLangford… - Notiziedi_it : Cursed su Netflix, la rivisitazione del mito di Re Artù in chiave femminista è un’occasione sprecata (recensione) - justmorewine : non vedo l'ora di iniziare cursed che ora è disponibile su netflix. isaac lahey, floki e hannah baker assieme. P A Z Z E S K O -