Coronavirus – Barcellona, restrizioni dopo aumento dei contagi. “State a casa, no a seconde case nel weekend” (Di venerdì 17 luglio 2020) Già nei giorni scorsi il governo catalano aveva deciso un nuovo lockdown per otto comuni della regione, dove si è verificato un aumento dei casi di contagio. E ora le autorità hanno deciso di adottare misure restrittive per parte dell’area, inclusa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di “restare a casa”. L’indicazione è di “evitare le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali“. Si proibiscono, tra l’altro, gli assembramenti di più di 10 persone sia un pubblico che in privato. Il governo ha inoltre chiesto di non recarsi nelle seconde case nel fine settimana. Limitazioni anche per ristoranti e locali notturni, attività culturali e nelle palestre. Le misure, che ... Leggi su ilfattoquotidiano

