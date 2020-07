Con il monopattino contro un furgone: donna in condizioni disperate a Milano (Di venerdì 17 luglio 2020) È in condizioni disperate la donna di 31 anni che stamattina, a Milano, si è scontrata contro un autocarro mentre era alla guida del suo monopattino elettrico. Si tratta del primo grave incidente che si verifica in città con uno di questi mezzi, che però in tutta Italia sono già stati al centro di numerosi episodi simili da quando il loro uso ha preso piede. La dinamica dell’incidente col monopattino L’incidente col monopattino si è verificato nella zona di via Melchiorre Gioia. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, sulla quale è al lavoro la polizia locale milanese, la donna non avrebbe rispettato la precedenza, finendo rovinosamente contro la ... Leggi su secoloditalia

