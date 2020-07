Collaboratore italiano dell’Onu morto in Colombia, aperta un’indagine (Di venerdì 17 luglio 2020) Collaboratore italiano dell’Onu morto in Colombia. aperta un’indagine. ROMA – Un Collaboratore italiano dell’Onu è stato trovato morto in Colombia nella giornata di mercoledì 15 luglio 2020. Un decesso che, inizialmente, le autorità locali avevano archiviato come suicidio, ma i tagli sul polso hanno portato gli inquirenti ad effettuare degli accertamenti e ad aprire un’indagine per omicidio. In corso tutti gli approfondimenti del caso con la Farnesina che ha attivato i contatti con i responsabili della missione dell’Onu e il Consolato italiano per avere maggiori informazioni su quanto accaduto. La morte La morte è avvenuta il 15 luglio con i ... Leggi su newsmondo

