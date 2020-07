Cesare Battisti, l’ex terrorista presenta una denuncia contro il regime di isolamento in cui è detenuto. “Doveva durare solo 6 mesi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Prima le lamentele per la qualità del cibo servito in cella, adesso la denuncia per abuso d’ufficio contro il suo “isolamento” in carcere. Cesare Battisti si rivolge alla Procura di Roma per contestare il regime in cui è detenuto nel penitenziario di Massama, ad Oristano. L’ex terrorista sta scontando in Sardegna i suoi ergastoli, ma secondo il suo legale “avrebbe dovuto scontare solo 6 mesi di isolamento in base al provvedimento emesso dalla Corte d’assise d’appello di Milano nel 1993″. Uno status che invece starebbe proseguendo oltre i limiti di legge e che “non è sorretto” da alcun “provvedimento giudiziario”. La condizione ... Leggi su ilfattoquotidiano

Giorgiolaporta : Beato Cesare #Battisti che può lamentarsi della qualità del cibo in #carcere. Le vittime del #terrorismo così come… - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Cesare Battisti dal carcere, dopo il cibo, presenta denuncia per abuso - SardiniaPost : Dopo le proteste per il cibo nel carcere oristanese di Massama, Cesare Battisti ha presentato una denuncia in Procu… - Affaritaliani : Cesare Battisti dal carcere, dopo il cibo, presenta denuncia per abuso - PoliticaNewsNow : Cesare Battisti: denuncia in Procura a Roma, isolamento illegittimo -