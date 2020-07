BEAUTIFUL Anticipazioni 20-24 luglio 2020: Zoe, Xander e Flo hanno paura di Thomas (Di venerdì 17 luglio 2020) Scopriamo insieme cosa hanno da dirci le Anticipazioni di BEAUTIFUL riguardo agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020, su Canale 5 alle 13.40. Anticipazioni BEAUTIFUL: riassunto trame puntate dal 20 al 24 luglio 2020 Puntata del 20 luglio. Continuano le indagini per scoprire come è morta la povera Emma. Infatti, non sono ancora ben chiare le dinamiche dell’incidente di cui è rimasta vittima la donna. Intanto Zoe, Xander e Flo sono certi che dietro a questo tragico evento ci sia la mano di Thomas, ed iniziano seriamente ad aver paura di lui. Puntata del 21 luglio. Hope e Brooke ... Leggi su soaptvanticipazioni

Soap_Italia : BEAUTIFUL Anticipazioni 20-24 luglio 2020: Zoe, Xander e Flo hanno paura di Thomas - lasara_81 : Liam finirà a letto con Steffy perché verrà drogato. Questa sarà la scusa dell'ennesimo tira e molla. #beautiful… - lasara_81 : ah però Steffy Forrester #beautiful #twittamibeautiful - infoitcultura : Beautiful anticipazioni 17 luglio: Thomas colpevole della morte di Emma? - infoitcultura : BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 20 luglio 2020 -