Beatrice di York sposa segreta a Windsor (Di venerdì 17 luglio 2020) Venti invitati. La regina ed il duca di Edimburgo presenti. Una chiesetta medievale sconosciuta, nel parco del Royal Lodge a Windsor. Matrimonio segretissimo, ieri mattina, per la principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson. Sua altezza reale, 31 anni, Cenerentola di casa Windsor, ha sposato l'imprenditore immobiliare di origine italiana Edoardo Mapelli Mozzi, 37, all'interno della Cappella reale di Tutti i Santi, graziosa e lontana dagli sfarzi di Corte. Le foto della coppia, ha rivelato la madre della sposa, non saranno pubblicate fino a domattina. I tabloid di Fleet Street hanno divulgato per ora qualche immagine esplicativa: la regina Elisabetta insieme al marito mentre insieme raggiungono la chiesa in auto, lei in azzurro tiffany. Andrea di ... Leggi su iltempo

