Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di giovedì 16 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Quale è stato il programma più seguito della prima serata di ieri? Scopri tutti i numeri degli Ascolti tv di giovedì sera grazie a un divertente video. Le coppie e i tentatori di Temptation Island hanno dominato anche questo giovedì sera televisivo, seguiti da Che Dio ci aiuti, L’alba del Pianeta delle scimmie e In … L'articolo Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di giovedì 16 luglio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

