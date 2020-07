Appello per la Democrazia. (Di venerdì 17 luglio 2020) Qui non c'è tensione. E' un luogo accogliente che ti tiene a galla. Vivendo qui, ti dimentichi che se hai smesso di affondare non vuol dire che non sei più sott'acqua . A.H. V.L.G. Leggi su gazzettatorino

Tg1Raiofficial : Liberate #BritneySpears. L'appello dei fan sui social per sciogliere la postar dalla tutela legale del padre che ne… - HuffPostItalia : 'Infettare volontari sani per accelerare sul vaccino contro il covid'. L'appello degli scienziati - enpaonlus : Ogni giorno sosteniamo un appello per aiutare una creatura a trovare la sua casa. Oggi auguriamo #buonafortuna a qu… - solocine : Appello del cinema per il rilascio del produttore Abdelwahab - dora66arod : RT @maurobiani: Nargess Mohammadi, iraniana, attivista nonviolenta, femminista, premio Langer 2009 (il mio disegno di 11 anni fa), manda al… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello per Appello per i Paesi più poveri: cancellare il debito per salvarli dal disastro Avvenire Omicidio stradale Lorena Mangano: concluso il processo d’appello per Forestieri e Gugliadolo

Si è chiuso con una lieve riduzione delle pene il processo d’appello presso il tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Gaetano Forestieri e Giovanni Gugliandolo accusati della morte di Lorena Ma ...

Coronavirus, a Roma sei nuovi casi: sono 9 in totale nel Lazio. I dati Asl del 16 luglio

Sono sei i nuovi casi di coronavirus a Roma (uno in provincia della Capitale) nelle ultime 24 ore, nove in totale nel Lazio. E' quanto emerso nella task force della Regione Lazio del 16 luglio organiz ...

Si è chiuso con una lieve riduzione delle pene il processo d’appello presso il tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Gaetano Forestieri e Giovanni Gugliandolo accusati della morte di Lorena Ma ...Sono sei i nuovi casi di coronavirus a Roma (uno in provincia della Capitale) nelle ultime 24 ore, nove in totale nel Lazio. E' quanto emerso nella task force della Regione Lazio del 16 luglio organiz ...