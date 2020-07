Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) Una donna peruviana risulta positiva all'ospedale di Foligno, per quindici giorni aveva ricevuto i clienti nel Ragusano. L'Asp: "Obbligatorio segnalare di avere avuto contatti con lei" Leggi su repubblica

cronaca_news : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi… - rep_palermo : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi [aggiornamento delle… - palermomaniait : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi -… - rep_palermo : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Modica Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi La Repubblica Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi

L'allarme parte da Foligno e piomba come un imbarazzante, oltre che preoccupante caso a Modica, in provincia di Ragusa dove per circa due settimane una donna peruviana adesso risultata positiva al cor ...

Capo, il dramma della titolare di un'impresa funebre: "Negozio sommerso dal fango"

16:31Capo, il dramma della titolare di un'impresa funebre: "Negozio sommerso dal fango" 16:31Calcio Catania, bando vendita società resta valido 16:31Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: ...

L'allarme parte da Foligno e piomba come un imbarazzante, oltre che preoccupante caso a Modica, in provincia di Ragusa dove per circa due settimane una donna peruviana adesso risultata positiva al cor ...16:31Capo, il dramma della titolare di un'impresa funebre: "Negozio sommerso dal fango" 16:31Calcio Catania, bando vendita società resta valido 16:31Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: ...