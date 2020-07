World Breaking news del 16 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Oggi, 16 luglio 2020, arrivano tante nuove notizie da tutto il mondo. World last news del 16 luglio 2020 Brasile: Bolsonaro positivo al secondo test il presidente brasiliano Bolsonaro è positivo al Covid-19 anche al secondo test. Il Presidente ha tuttavia affermato di sentirsi bene e non avere la febbre dal 6 luglio. Ha anche … Leggi su periodicodaily

regynadeserto : RT @BUGMIR: #BREAKING | Il Regno Unito vieterà l'acquisto di componenti 5G da fine anno, afferma il ministro della cultura - PonytaEle : RT @BUGMIR: #BREAKING | Il Regno Unito vieterà l'acquisto di componenti 5G da fine anno, afferma il ministro della cultura - BUGMIR : #BREAKING | Il Regno Unito vieterà l'acquisto di componenti 5G da fine anno, afferma il ministro della cultura… - mirbug1 : #BREAKING | Il Regno Unito vieterà l'acquisto di componenti 5G da fine anno, afferma il ministro della cultura… - herisson13 : Niente riaperture in California per Bar,ristoranti,etc, e le scuole riapriranno in autunno. -

Ultime Notizie dalla rete : World Breaking

Zazoom Blog

Come si può constatare da blockchain.com, i truffatori sono riusciti ad ottenere oltre 117 mila dollari. BREAKING: It appears an admin at Twitter has been hacked, resulting in the hackers to ...È la prima volta che uno Stato celebra un’opera di Banksy. La Festa nazionale francese del 14 luglio è l’occasione per esporre la ritrovata “Ragazza triste” creata dallo street artist sulla porta del ...