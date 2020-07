Uno studio italiano conferma: 'Il Covid disattivato dai raggi ultravioletti in pochi secondi' (Di giovedì 16 luglio 2020) Ecco l'intervista di Laura Cuppini sul Corriere.it. Professor Clerici, come siete arrivati a definire l'efficacia dei raggi ultravioletti nei confronti di Sars-CoV-2? 'Dapprima abbiamo utilizzato ... Leggi su globalist

istsupsan : I casi pediatrici di #Covid-19 in Italia ??sono l’1,8% del totale ??hanno un'età media di 11 anni ??nel 13,3% dei… - LaStampa : Dall’Università di Torino e dall’Ircss di Candiolo arriva uno studio sperimentale che potrebbe aprire nuove prospet… - reportrai3 : Ci sono prove 'convincenti' che l'inquinamento atmosferico aumenti in modo significativo i contagi di Covid-19. È q… - vatenacttencass : RT @GiovanniAgost20: Ieri sera la società biotech Moderna ha annunciato che il suo vaccino mRrna-1273 ha indotto una risposta immunitaria i… - 000oro000 : @laGigogin @Corriere Sarà uno studio fatto da Confindustria? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio

Il cane si sa, è il migliore amico dell’uomo e su di esso riesce ad esercitare notevoli effetti psicologici positivi. In particolare, sembrerebbe che i bambini cresciuti in famiglie che hanno un cane ...In un momento storico non certo incoraggiante per i musei e per il turismo, in Toscana si va controcorrente, dando vita al primo Liceo Classico per i Beni Culturali, presso la scuola Cavour Pacinotti ...