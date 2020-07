Szczesny, pollice in alto: 'Portato a casa un punto difficile' (Di giovedì 16 luglio 2020) "Portiamo a casa un punto difficile". Lo sa bene Wojciech Szczesny quanto è stata complicata la partita con il Sassuolo . Il portiere della Juventus ieri sera è stato uno dei protagonisti e sui social ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Szczesny, pollice in alto: “Portato a casa un punto difficile” - sportli26181512 : Szczesny e Bonucci, pollice in alto: 'Portato a casa un punto difficile': Szczesny e Bonucci, pollice in alto: 'Por… - Gazzetta_it : #Szczesny, pollice in alto: “Portato a casa un punto difficile” -

Ultime Notizie dalla rete : Szczesny pollice Szczesny e Bonucci, pollice in alto: "Portato a casa un punto difficile" La Gazzetta dello Sport Szczesny e Bonucci, pollice in alto: "Portato a casa un punto difficile"

La reazione dei bianconeri dopo il pareggio con il Sassuolo è positiva, nonostante le sofferenze in campo. De Ligt: “Superare gli ostacoli rende più forti" "Portiamo a casa un punto difficile". Lo sa ...

La reazione dei bianconeri dopo il pareggio con il Sassuolo è positiva, nonostante le sofferenze in campo. De Ligt: “Superare gli ostacoli rende più forti" "Portiamo a casa un punto difficile". Lo sa ...