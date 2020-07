Sugarpie e The Candymen, doppia tappa a Gallarate (Di giovedì 16 luglio 2020) Tornano a grande richiesta gli eventi post-covid. In questo articolo parleremò di Sugarpie e The Candyman e di Gigi Cifarelli a Gallarate. Nello spazio antistante al Museo Maga di Gallarate, due imperdibili appuntamenti con due formazioni molto amate dal pubblico come i The Candymen. Farà tappa due volte in pochi giorni a Gallarate la rassegna JAZZaltro. La manifestazione che dal 2010 propone lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese. Dopo i live dei Fanfara Station e del trio Falzone-Duevi-Da Silveira, giovedì 16 luglio, nello spazio antistante al Museo Maga si esibiranno i Sugarpie e The Candymen, formazione che dal 2008 mescola magistralmente lo swing, il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

