Spal-Inter, goleada nerazzurra: è secondo posto! (Di giovedì 16 luglio 2020) Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara va in scena Spal-Inter, gara valida per la 33° giornata di Serie A TIM. La Spal ha già un piede in Serie B, mentre gli uomini di Conte hanno assolutamente bisogno di una vittoria per tornare al secondo posto e scavalcare nuovamente Lazio e Atalanta. Parte bene l’Inter che al 5′ prende il primo palo del match con Marcelo Brozovic. Al 37′ i nerazzurri passano in vantaggio grazie ad Antonio Candreva, che sfrutta un assist di Sanchez e insacca alle Spalle di Letica. Ecco le pagelle di Spal-Inter: Letica 5 Reca 5 Vicari 4.5 Bonifazi 5 Sala 5.5 Murgia 5.5 Valdifiori 5.5 Dabo 6 Strefezza 6 Petagna 5 Cerri 5.5 D’Alessandro 5.5 Cionek 5.5 Di Francesco 5 Salamon 5 Tunjov ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-4, rete di Gagliardini R. (INT) - Gazzetta_it : Risultato finale, Spal-Inter 0-4 - Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-1, rete di Candreva A. (INT) - SiaranBolaLive : FT #SerieA SPAL 0-4 Inter (Candreva 37', Biraghi 55', Sanchez 60', Gagliardini 74') - PirataPantani10 : #SpalInter: quest'#Inter deve credere allo scudetto vista la pochezza di #Sarri e la #Juventus. Facile battere i de… -