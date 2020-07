Serie B, oggi si gioca la 35esima giornata: ecco il programma completo (Di venerdì 17 luglio 2020) Inizia oggi la 35esima giornata di Serie BKT, si parte con Pescara-Frosinone. Questo il programma completo: VENERDI’ 17 LUGLIO Ore 18:45 – Pescara-Frosinone Ore 21 – Benevento-Livorno Ore 21 – Cittadella-Ascoli Ore 21 – Crotone-Salernitana Ore 21 – Empoli-Entella Ore 21 – Juve Stabia-Chievo Ore 21 – Perugia-Cremonese Ore 21 – Pisa-Trapani Ore 21 – Pordenone-Cosenza Ore 21 – Spezia Venezia L'articolo Serie B, oggi si gioca la 35esima giornata: ecco il programma completo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

