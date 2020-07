Serie A, Torino-Genoa 3-0: Belotti da record, i granata allontanano lo spettro della retrocessione (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Torino vince e allontana la zona retrocessione.Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra il Torino e il Genoa, che si sono affrontati in occasione della trentatreesima giornata di Serie A: un vero e proprio scontro diretto nella zona bassa della classifica e dunque delicatissima per la lotta salvezza.Dopo una prima mezz'ora di totale equilibrio, i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 32': calcio d'angolo battuto da Simone Verdi in direzione di Bremer, che stacca più in alto di tutti e di testa firma il gol dell'1 a 0.Nel secondo tempo i granata provano a chiudere i conti e riescono a raddoppiare al minuto 76 con Lukic, che con ... Leggi su mediagol

OptaPaolo : 7 - Andrea #Belotti è il primo giocatore del Torino nell'era dei tre punti a vittoria ad andare in rete per sette p… - TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - Gazzetta_it : Gol! Torino - Genoa 3-0, rete di Belotti A. (TOR) - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: #TorinoGenoa 3-0: Bremer, Lukic e Belotti a segno, Longo vede la salvezza - RaiSport : ?? Tris #Toro al #Genoa A segno #Bremer nel primo tempo, poi #Lukic e #Belotti nella ripresa ??… -

