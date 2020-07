Sassuolo, Carnevali: «Vogliamo riaprire lo stadio ai tifosi» (Di giovedì 16 luglio 2020) Giovanni Carnevali ha parlato durante le celebrazioni per il centenario del Sassuolo: ecco le parole del dirigente neroverde (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Giovanni Carnevali ha parlato in conferenza stampa in occasione dei festeggiamenti per il centenario del Sassuolo. Le sue parole. «Si dice che il Sassuolo giochi meglio perché è abituato a giocare con pochi tifosi. Io dico che non è così. Quei pochi tifosi che abbiamo ci sono molto vicini e non Vogliamo dimenticarci di tutti loro. Vorremmo giocare la Supercoppa Italiana Primavera al Mapei Stadium. Siamo stati i primi a riaprire la porta del centro sportivo per gli allenamenti e vorremmo essere i primi a riaprire ... Leggi su calcionews24

tvdellosport : ?? SASSUOLO ?? Presentazione delle attività per il centenario del #Sassuolo ?? SEGUITECI nel TG delle 13 per le int… - infoitsport : Carnevali (ad Sassuolo): “Batto la Juve per il mio amico Marotta. Lautaro resta all’Inter, Zaniolo…” - infoitsport : Sassuolo, Carnevali: 'Stasera battiamo la Juve, così faccio un favore al mio amico Marotta' - infoitsport : Boga-Napoli, Carnevali: 'Abbiamo preso una decisione. Vorrei portare Chiellini al Sassuolo' - infoitsport : Sassuolo, l'ad Carnevali: 'Boga non lo vendiamo. Vogliamo provare ad arrivare davanti al Milan' -