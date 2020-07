Roma, Fonseca su Zaniolo: "Atteggiamento sbagliato, Mancini ha fatto bene a rimproverarlo" (Di giovedì 16 luglio 2020) La Roma vince con il Verona, ma Paulo Fonseca lavora su ogni minimo dettaglio per completare al meglio la stagione. Un diverbio tra Gianluca Mancini e Zaniolo durante la partita aveva fatto ... Leggi su quotidiano

Sport_Mediaset : #Roma, #Fonseca bacchetta #Zaniolo: 'Brutto atteggiamento, deve aiutare la squadra' Il tecnico giallorosso: 'Bella… - napolista : Roma, Mancini sgrida in campo Zaniolo. Fonseca gli dà ragione Il difensore giallorosso ha rimproverato all’attaccan… - siamo_la_Roma : ??? #Fonseca non perdona #Zaniolo ?? 'Deve aiutare la squadra' ?? Al tecnico giallorosso non è piaciuto l'atteggiamen… - CalcioNews24 : Roma, Fonseca: «Mancini contro Zaniolo? Ha ragione, Nicolò deve fare di più» - cmdotcom : #Roma, #Zaniolo ci ricasca e fa arrabbiare #Fonseca: i retroscena. E sul #calciomercato... -