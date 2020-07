Roberto Benigni, imbrattata di vernice rossa la statua dell’attore nel suo paese natale: “Atto inqualificabile” (Di giovedì 16 luglio 2020) È stata imbrattata con della vernice rossa la statua di Roberto Benigni a Manciano di Castiglion Fiorentino (Arezzo), paese natale dell’attore e regista vincitore dell’Oscar con “La vita è Bella”. Ignoti hanno gettato la vernice contro il monumento in bronzo eretto nel 1999, opera dello scultore Andrea Roggi. La statua sorge lungo la strada provinciale della Misericordia, nel “Parco della Creatività” e l’intenzione è quella di rendere omaggio al personaggio ma nello stesso tempo sollecitare il gusto per la creatività in ogni sua forma. Non ci sono rivendicazioni sull’atto compiuto, riferisce il “Corriere Aretino” dando la ... Leggi su ilfattoquotidiano

