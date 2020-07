Regeni, Di Maio: “Prossimo obiettivo è far incontrare fisicamente le nostre procure. Fremm? Vendita di armi all’Egitto non è un favore” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Il prossimo obiettivo per arrivare alla verità sulla barbara uccisione di Giulio Regeni è quello di far incontrare le nostre procure dal vivo e non i videoconferenza”. Nel corso della sua audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte del ricercatore di Fiumicello, il ministro degli Esteri offre un primo quadro su quelli che sono i prossimi passi che l’esecutivo, in collaborazione con la Procura di Roma che indaga sul caso, intende compiere. Progressi resi difficili, al momento, dalla scarsa collaborazione dimostrata dai vertici del regime e dai magistrati del Cairo. Ma quando gli si chiede se l’autorizzazione alla contrattazione per la Vendita delle Fregate Fremm o di qualsiasi altro tipo di armamento o ... Leggi su ilfattoquotidiano

